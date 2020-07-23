«Арсенал» интересуется бывшим хавбеком «Манчестер Сити», выступающим за «Астон Виллу»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом, сообщает Goal.com со ссылкой на 90min.com.

По информации источника, руководство «Арсенала» не будет выделять больших денег на трансферы этим летом, поэтому клуб рассматривает дешевые опции. Сообщается, что 22-летнего бразильца может выкупить «Манчестер Сити», откуда он перешел в «Астон Виллу» прошлым летом.

В сезоне-2019/20 Дуглас Луис провел за «Астон Виллу» 41 матч, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.