«Арсенал» интересуется Брандтом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может перейти в «Арсенал», сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» хотели подписать Доминика Собослая из «Зальцбурга», но перешли к кандидатуре Брандта в связи с уходом венгра в «Лейпциг». Сообщается, что лондонский клуб может купить хавбека дортмундцев в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Брандт провел 22 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 35 миллионов евро.