«Арсенал» и защитник Габриэл Магальяэс продлили контракт до 2027 года

«Арсенал» и защитник Габриэл Магальяэс продлили контракт.

Пресс-служба клуба не сообщила срок соглашения, отметив только, что контракт долгосрочный. По данным The Guardian, он рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне 24-летний бразильский защитник провел за «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах и забил один гол. Магальяэс выступает за лондонский клуб с 2020 года.