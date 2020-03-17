«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Ловрене

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном, сообщает Daily Express.

По информации источника, оба лондонских клуба видят в 30-летнем хорвате, чей контракт с мерсисайдцами действует до лета 2021 года, усиление для центральной линии защиты и надеются подписать игрока, поскольку тот потерял место в основе «Ливерпуля».

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хорватом также интересуется «Лацио».