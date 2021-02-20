«Арсенал» и «Барселона» претендуют на форварда «Севильи»
«Арсенал» и «Барселона» претендуют на нападающего «Севильи» Бриана Хиля, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, оба клуба намерены использовать пункт об отступных в контракте футболиста в размере 35 миллионов евро. Сообщается, что «Севилья» хочет переподписать соглашение с 20-летним испанцем и увеличить сумму отступных до 150 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Хиль выступает на правах аренды за «Эйбар». На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210217/492147687512/barca.html
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