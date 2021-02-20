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«Арсенал» и «Барселона» претендуют на форварда «Севильи»

08:58
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«Арсенал» и «Барселона» претендуют на нападающего «Севильи» Бриана Хиля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, оба клуба намерены использовать пункт об отступных в контракте футболиста в размере 35 миллионов евро. Сообщается, что «Севилья» хочет переподписать соглашение с 20-летним испанцем и увеличить сумму отступных до 150 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Хиль выступает на правах аренды за «Эйбар». На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210217/492147687512/barca.html

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