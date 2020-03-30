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«Арсенал» хочет за Мхитаряна 20 миллионов евро, «Рома» готова заплатить 12 миллионов

08:25
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«Арсенал» хочет получить за полузащитника Генриха Мхитаряна 20 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Рома», за которую 31-летний армянин проводит сезон-2019/20 на правах аренды, хочет выкупить игрока, но готова заплатить лишь 10 миллионов евро. Сообщается, что отсутствие продвижения в переговорах может помешать Мхитаряну остаться в Риме и он, скорее всего, вернется в расположение «Арсенала» по окончании арендного соглашения с итальянским клубом.

На счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

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