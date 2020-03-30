«Арсенал» хочет за Мхитаряна 20 миллионов евро, «Рома» готова заплатить 12 миллионов

«Арсенал» хочет получить за полузащитника Генриха Мхитаряна 20 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Рома», за которую 31-летний армянин проводит сезон-2019/20 на правах аренды, хочет выкупить игрока, но готова заплатить лишь 10 миллионов евро. Сообщается, что отсутствие продвижения в переговорах может помешать Мхитаряну остаться в Риме и он, скорее всего, вернется в расположение «Арсенала» по окончании арендного соглашения с итальянским клубом.

На счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.