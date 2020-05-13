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«Арсенал» хочет за Мхитаряна 17 миллионов евро

14:56
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«Арсенал» готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна сообщает Sky Sports. Лондонцы намерены выручить за него не менее 17 миллионов евро.

Сезон-2019/20 Мхитарян проводит в «Роме» на правах аренды. В его контракте есть пункт, согласно которому римляне могут выкупить 31-летнего армянина.

На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 20 матчах за римскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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