«Арсенал» хочет вернуть Джека Уилшира

«Арсенал» провел переговоры с экс-полузащитником команды Джеком Уилширом возможного возвращения в качестве главного тренера команды U23 и U18, сообщает Evening Standard. В начале этого месяца Кевин Бетси покинул команду U23, а Дэн Миччич — команду U18.

Однако лондонский клуб также рассматривает кандидатов, которые уже работают в команде, поскольку ряд нынешних специалистов пользуются большим уважением.

В данный момент Уилшир в настоящее время не имеет клуба. В прошлом месяце он сообщил, что хочет когда-нибудь заняться тренерской работой.