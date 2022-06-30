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Сегодня, 02:07

«Арсенал» хочет вернуть Джека Уилшира

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Арсенал» провел переговоры с экс-полузащитником команды Джеком Уилширом возможного возвращения в качестве главного тренера команды U23 и U18, сообщает Evening Standard. В начале этого месяца Кевин Бетси покинул команду U23, а Дэн Миччич — команду U18.

Однако лондонский клуб также рассматривает кандидатов, которые уже работают в команде, поскольку ряд нынешних специалистов пользуются большим уважением.

В данный момент Уилшир в настоящее время не имеет клуба. В прошлом месяце он сообщил, что хочет когда-нибудь заняться тренерской работой.

Джек Уилшир
ФК Арсенал (Лондон)
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