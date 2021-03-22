«Арсенал» хочет сохранить Эдегора. Решение зависит от будущего Зидана в «Реале»

«Арсенал» хочет сохранить полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу», в своем составе, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В конце сезона руководство «канониров» проведет переговоры с «Реалом» по этому вопросу. Будущее главного тренера Зинедина Зидана в клубе — ключевой фактор, который окажет влияние на решение мадридцев.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел 8 матчей в АПЛ и забил один гол.