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«Арсенал» хочет сохранить Эдегора. Решение зависит от будущего Зидана в «Реале»

23:47
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«Арсенал» хочет сохранить полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу», в своем составе, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В конце сезона руководство «канониров» проведет переговоры с «Реалом» по этому вопросу. Будущее главного тренера Зинедина Зидана в клубе — ключевой фактор, который окажет влияние на решение мадридцев.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел 8 матчей в АПЛ и забил один гол.

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