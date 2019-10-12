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«Арсенал» хочет продлить контракт с Обамеянгом до 2023 года

22:48
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Лондонцы готовы заключить с 30-летним форвардом соглашение до 2023 года, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 10 матчах «Арсенала» и забил 8 голов. Нынешнее соглашение игрока сборной Габона с «канонирами» рассчитано до лета 2021 года.

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