«Арсенал» хочет продлить контракт с Обамеянгом до 2023 года
22:48
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Лондонцы готовы заключить с 30-летним форвардом соглашение до 2023 года, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
#Arsenal and Pierre-Emerick #Aubameyang are in talks to renew the contract until 2023. #transfers #AFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 12, 2019
В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 10 матчах «Арсенала» и забил 8 голов. Нынешнее соглашение игрока сборной Габона с «канонирами» рассчитано до лета 2021 года.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...