«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетой на два года

«Арсенал» намерен продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «канониров» хочет продлить контракт с 39-летним испанцем на 2 года. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца июня 2023 года.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии. В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 35 очками в 20 матчах.