«Арсенал» хочет предложить «Атлетико» Александра Ляказетта в обмен на Томаса Партея

«Арсенал» предложит «Атлетико» обмен, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» предложат испанскому клубу форварда Александра Ляказетта в обмен на полузащитника Томаса Партея. «Арсенал» надеется на согласие «Атлетико», поскольку испанская команда хочет найти форварда.

В сезоне-2019/20 на счету 28-летнего Ляказетта 9 голов и 3 результативных передачи в 26 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 48 миллионов евро.

На счету Партея 3 гола и 1 результативная передача в 35 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ганца в 40 миллионов евро.