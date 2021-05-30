«Арсенал» хочет получить от «Ромы» 20 миллионов евро за Джаку

Стала известна сумма, которую «Арсенал» хочет получить за полузащитника Гранита Джаку, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «канониры» требуют за 28-летнего швейцарца 20 миллионов евро. Сообщается, что «Рома», заинтересованная в футболисте, предлагала за игрока 13 миллионов евро, но лондонцы отклонили это предложение.

В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.