«Арсенал» хочет получить от «Ромы» 20 миллионов евро за Джаку
06:43
Стала известна сумма, которую «Арсенал» хочет получить за полузащитника Гранита Джаку, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «канониры» требуют за 28-летнего швейцарца 20 миллионов евро. Сообщается, что «Рома», заинтересованная в футболисте, предлагала за игрока 13 миллионов евро, но лондонцы отклонили это предложение.
В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/29-05-2021/roma-xhaka-obiettivo-numero-1-mou-diawara-entra-nell-affare-4101439125548.shtml?cmpid=shortener_7cc9b127AM
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