Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» хочет получить от «Ромы» 20 миллионов евро за Джаку

06:43
Теги:

Стала известна сумма, которую «Арсенал» хочет получить за полузащитника Гранита Джаку, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «канониры» требуют за 28-летнего швейцарца 20 миллионов евро. Сообщается, что «Рома», заинтересованная в футболисте, предлагала за игрока 13 миллионов евро, но лондонцы отклонили это предложение.

В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/29-05-2021/roma-xhaka-obiettivo-numero-1-mou-diawara-entra-nell-affare-4101439125548.shtml?cmpid=shortener_7cc9b127AM

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Освободившийся из тюрьмы россиянин решил отомстить и был убит топором
Видео: как изменит жизнь слияние Венеры с Меркурием 29 мая
«Белавиа» отказалась летать в Крым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд