«Арсенал» хочет подписать лучшего бомбардира «Эвертона»

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает The Telegraph. «Канониры» рассматривают футболиста в качестве замены нападающему Александру Ляказетту, который может покинуть клуб.

При этом видеть игрока в своей команде хочет и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Итальянец работал с англичанином, возглавляя «ирисок».

В прошлом сезоне 24-летний нападающий сыграл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 4 результативные передачи. Калверт-Льюин уже 2 года подряд является лучшим бомбардиром «Эвертона».