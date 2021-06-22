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«Арсенал» хочет подписать лучшего бомбардира «Эвертона»

23:28
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Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает The Telegraph. «Канониры» рассматривают футболиста в качестве замены нападающему Александру Ляказетту, который может покинуть клуб.

При этом видеть игрока в своей команде хочет и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Итальянец работал с англичанином, возглавляя «ирисок».

В прошлом сезоне 24-летний нападающий сыграл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 4 результативные передачи. Калверт-Льюин уже 2 года подряд является лучшим бомбардиром «Эвертона».

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