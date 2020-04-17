«Арсенал» хочет на год снизить зарплаты игрокам на 12,5 процента

«Арсенал» договаривается с игроками о снижении заработных плат в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает The Athletic, большинство согласились на снижение на 12,5 процента в месяц. Эти меры продлятся с апреля 2020 по март 2021 года.

Напомним, что в АПЛ пока ни один клуб не договорился с игроками о сокращении зарплатной ведомости.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

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