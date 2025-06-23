«Арсенал» готов заплатить за Шешко 70 миллионов евро, «Лейпциг» хочет 80
«Арсенал» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко, сообщает The Independent.
По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 22-летнего словенца 70 миллионов евро, но немецкий клуб хочет выручить на 10 миллионов больше.
Шешко выступает за «Лейпциг» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей, забил 21 мяч и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.
