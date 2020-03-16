«Арсенал» готов выслушать предложения «Ромы» по Мхитаряну

«Арсенал» готов выслушать предложения «Ромы» по полузащитнику Генриху Мхитаряну, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, лондонский клуб готов продать 31-летнего армянина, который проводит сезон-2019/20 в римской команде на правах аренды. Ранее главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявлял, что хочет сохранить Мхитаряна в команде на полноценной основе.

В сезоне-2019/20 на счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость армянина в 25 миллионов евро.