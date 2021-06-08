«Арсенал» готов снизить трансферную стоимость Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Лондонский клуб уже изучает различные возможности трансфера, сообщает CBS.

Прошлым летом лондонцы хотели получить за Бельерина около 35 миллионов евро. Но теперь они готовы снизить требования, так как не рассчитывают продлить контракт с футболистом.

У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.