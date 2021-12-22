«Арсенал» готов продать Обамеянга зимой

«Арсенал» готов продать нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, лондонский клуб готов продать 32-летнего габонца, если получит выгодное предложение.

Ранее нападающий лишился капитанской повязки в «Арсенале» из-за нарушения дисциплины.

В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.