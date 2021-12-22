«Арсенал» готов продать Обамеянга зимой
16:10
«Арсенал» готов продать нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
По информации источника, лондонский клуб готов продать 32-летнего габонца, если получит выгодное предложение.
Ранее нападающий лишился капитанской повязки в «Арсенале» из-за нарушения дисциплины.
В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/arsenal-engarsenal/story/4554696/arsenal-open-to-pierre-emerick-aubameyang-offers-sources
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