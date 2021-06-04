«Арсенал» готов продать Гендузи за 10 миллионов евро
08:02
Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может покинуть клуб, сообщает Le10Sport.
По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться с 22-летним французом за 10 миллионов евро.
Минувший сезон Гендузи провел в аренде в «Герте». В 24 матчах бундеслиги хавбек забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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