«Арсенал» готов продать Гендузи за 10 миллионов евро

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может покинуть клуб, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться с 22-летним французом за 10 миллионов евро.

Минувший сезон Гендузи провел в аренде в «Герте». В 24 матчах бундеслиги хавбек забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.