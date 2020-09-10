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«Арсенал» готов продать Эмилиано Мартинеса за 15 миллионов фунтов

23:28
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Голкипер «Арсенала» Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. В услугах аргентинца заинтересована «Астон Вилла», которая уже сделала первое предложение «Арсеналу», сообщает The Independent.

Лондонский клуб готов продать 28-летнего аргентинца за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Мартинес в минувшем сезоне провел за «Арсенал» девять матчей в чемпионате Англии и еще шесть игр на его счету в основном турнире Лиге Европы.

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