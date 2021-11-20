«Арсенал» готов предложить Ляказетту контракт до лета 2023 года
«Арсенал» может продлить контракт с нападающим Александром Ляказеттом, сообщает The Athletic.
По информации источника, «канониры» готовы предложить 30-летнему французу краткосрочную сделку до конца июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Ляказетт провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2957154/2021/11/17/how-artetas-arsenal-steadied-ship-during-managers-best-10-15-days-in-football-after-shaky-start-to-season/?redirected=1
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