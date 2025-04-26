«Арсенал» готов предложить «Барселоне» за Кунде 64 миллиона евро
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.
По сведениям источника, на 26-летнего француза претендует «Арсенал». Лондонцы готовы предложить за игрока 64 миллиона евро.
В текущем сезоне Кунде провел 51 матч, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
4
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
5
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|- : -
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|- : -
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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