«Арсенал» готов предложить «Барселоне» за Кунде 64 миллиона евро

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 26-летнего француза претендует «Арсенал». Лондонцы готовы предложить за игрока 64 миллиона евро.

В текущем сезоне Кунде провел 51 матч, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.