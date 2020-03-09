«Арсенал» готов предложить 56 миллионов евро за 21-летнего форварда «ПСВ» Малена

«Арсенал» интересуется форвардом «ПСВ» Дониэллом Маленом, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за 21-летнего Малена 56 миллионов евро. Игрок выступал за академию «Арсенала» с 2015 по 2017 год, после чего перешел в «ПСВ» за 600 тысяч евро.

На счету Малена 17 голов и 9 результативных передач в 25 матчах за «ПСВ» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.