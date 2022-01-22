«Арсенал» готов отпустить Лено в другой клуб
«Арсенал» готов отпустить голкипера Бернда Лено в другой клуб
«Арсенал» готов отпустить голкипера Бернда Лено, сообщает Football London. Немец потерял статус первого номера, поэтому может покинуть клуб в ближайшее время.
Ранее появилась информация, что «Ньюкасл» хочет подписать 29-летнего немца.
В сезоне-2021/22 Лено провел 7 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 2 встречи на ноль. Портал Tranfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|Вест Хэм
|22
|11
|4
|7
|41-30
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
6
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
7
|МЮ
|21
|10
|5
|6
|35-30
|35
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|21
|6
|11
|4
|22-22
|29
|
10
|Лестер
|19
|7
|4
|8
|33-36
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|22
|6
|5
|11
|25-36
|23
|
15
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|24-39
|22
|
16
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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