«Арсенал» готов отпустить Лено в другой клуб

«Арсенал» готов отпустить голкипера Бернда Лено в другой клуб

«Арсенал» готов отпустить голкипера Бернда Лено, сообщает Football London. Немец потерял статус первого номера, поэтому может покинуть клуб в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что «Ньюкасл» хочет подписать 29-летнего немца.

В сезоне-2021/22 Лено провел 7 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 2 встречи на ноль. Портал Tranfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.