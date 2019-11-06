«Арсенал» готов к продаже Джаки в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Daily Mirror. Накануне он был лишен капитанской повязки.

Руководство лондонцев не собирается удерживать опального игрока. Он опасается, что сядет на скамейку запасных перед чемпионатом Европы. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Вероятно, что Гранит отправится в чемпионат Германии.

Ранее Джака отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.

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