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1 апреля 2025, 23:42

«Арсенал» победил «Фулхэм», Сака забил гол в первом матче после травмы

Руслан Минаев
Букайо Сака заменил Итана Нванери.
Фото Reuters

«Арсенал» дома победил «Фулхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1.

У хозяев голы забили Микель Мерино и Букайо Сака, который провел первый матч после травмы бедра, полученной 21 декабря 2024 года. У гостей в концовке матча один мяч отыграл Родриго Мунис.

«Арсенал» (2-е место) набрал 61 очко и приблизился к лидеру АПЛ «Ливерпулю» (70 очков и один матч в запасе). «Фулхэм» с 45 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля 2025, 21:45. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:1
Фулхэм

В параллельной игре «Вулверхэмптон» дома победил «Вест Хэм» благодаря голу Йоргена Ларсена — 1:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля 2025, 21:45. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:0
Вест Хэм
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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