«Арсенал» победил «Фулхэм», Сака забил гол в первом матче после травмы
«Арсенал» дома победил «Фулхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1.
У хозяев голы забили Микель Мерино и Букайо Сака, который провел первый матч после травмы бедра, полученной 21 декабря 2024 года. У гостей в концовке матча один мяч отыграл Родриго Мунис.
«Арсенал» (2-е место) набрал 61 очко и приблизился к лидеру АПЛ «Ливерпулю» (70 очков и один матч в запасе). «Фулхэм» с 45 очками — на 8-й строчке.
В параллельной игре «Вулверхэмптон» дома победил «Вест Хэм» благодаря голу Йоргена Ларсена — 1:0.
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
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|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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