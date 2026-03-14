«Арсенал» обыграл «Эвертон» благодаря двум голам в концовке
«Арсенал» дома победил «Эвертон» в 30-м туре чемпионата Англии-2025/26 — 2:0. Матч прошел на стадионе «Эмирейтс».
Гол на 89-й минуте забил Виктор Дьекереш, а на 90+7-й отличился 16-летний полузащитник Макс Доуман.
«Арсенал» за вемсь матч нанес пять ударов в створ ворот соперника, «Эвертон» — три. Главный арбитр матча Эндрю Мэдли не показал в игре ни одной карточки.
Лондонцы выиграли четвертый матч подряд в АПЛ. Команда с 70 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Эвертон» с 43 очками идет на восьмой строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|
2
|Ман. Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|
3
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|
4
|МЮ
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|
5
|Челси
|30
|13
|9
|8
|53-35
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|30
|12
|7
|11
|34-35
|43
|
9
|Ньюкасл
|30
|12
|6
|12
|43-43
|42
|
10
|Борнмут
|30
|9
|14
|7
|44-46
|41
|
11
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|
12
|Брайтон
|30
|10
|10
|10
|39-36
|40
|
13
|Сандерленд
|30
|10
|10
|10
|30-35
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
17
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|
18
|Нот. Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|
19
|Бернли
|30
|4
|8
|18
|32-58
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|0 : 0
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|0 : 1
|14.03
|20:30
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|0 : 1
|14.03
|23:00
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.03
|17:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|25
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
