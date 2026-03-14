Сегодня, 22:30

«Арсенал» обыграл «Эвертон» благодаря двум голам в концовке

Ана Горшкова
Корреспондент
«Арсенал» — «Эвертон» — 1:0.
Фото Getty Images

«Арсенал» дома победил «Эвертон» в 30-м туре чемпионата Англии-2025/26 — 2:0. Матч прошел на стадионе «Эмирейтс».

Гол на 89-й минуте забил Виктор Дьекереш, а на 90+7-й отличился 16-летний полузащитник Макс Доуман.

«Арсенал» за вемсь матч нанес пять ударов в створ ворот соперника, «Эвертон» — три. Главный арбитр матча Эндрю Мэдли не показал в игре ни одной карточки.

Лондонцы выиграли четвертый матч подряд в АПЛ. Команда с 70 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Эвертон» с 43 очками идет на восьмой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.
14 марта, 20:30. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:0
Эвертон

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
  • fonkom

    Это называется, везёт, как будущему чемпиону. Когда на 90ой минуте матча голкипер Эвертона (и сборной Англии), при элементарном выходе на перехват, промахивается рукой мимо мяча)))

    14.03.2026

    • Гол Гордона принес «Ньюкаслу» победу над «Челси»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
    2
    		 Ман. Сити 29 18 6 5 59-27 60
    3
    		 Астон Вилла 29 15 6 8 39-34 51
    4
    		 МЮ 29 14 9 6 51-40 51
    5
    		 Челси 30 13 9 8 53-35 48
    6
    		 Ливерпуль 29 14 6 9 48-39 48
    7
    		 Брентфорд 29 13 5 11 44-40 44
    8
    		 Эвертон 30 12 7 11 34-35 43
    9
    		 Ньюкасл 30 12 6 12 43-43 42
    10
    		 Борнмут 30 9 14 7 44-46 41
    11
    		 Фулхэм 29 12 4 13 40-43 40
    12
    		 Брайтон 30 10 10 10 39-36 40
    13
    		 Сандерленд 30 10 10 10 30-35 40
    14
    		 Кр. Пэлас 29 10 8 11 33-35 38
    15
    		 Лидс 29 7 10 12 37-48 31
    16
    		 Тоттенхэм 29 7 8 14 39-46 29
    17
    		 Вест Хэм 29 7 7 15 35-54 28
    18
    		 Нот. Форест 29 7 7 15 28-43 28
    19
    		 Бернли 30 4 8 18 32-58 20
    20
    		 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22-52 16
    14.03 18:00 Бернли – Борнмут 0 : 0
    14.03 18:00 Сандерленд – Брайтон 0 : 1
    14.03 20:30 Арсенал – Эвертон 2 : 0
    14.03 20:30 Челси – Ньюкасл 0 : 1
    14.03 23:00 Вест Хэм – Ман. Сити - : -
    15.03 17:00 Кр. Пэлас – Лидс - : -
    15.03 17:00 МЮ – Астон Вилла - : -
    15.03 17:00 Нот. Форест – Фулхэм - : -
    15.03 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм - : -
    16.03 23:00 Брентфорд – Вулверхэмптон - : -
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 22
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 18
    Антуан Семеньо
    Антуан Семеньо

    Манчестер Сити

    		 15
    П
    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Манчестер Юнайтед

    		 14
    Райан Шерки
    Райан Шерки

    Манчестер Сити

    		 8
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 7
    И К Ж
    Кристиан Ромеро
    Кристиан Ромеро

    Тоттенхэм Хотспур

    		 21 1 8
    Мойсес Кайседо
    Мойсес Кайседо

    Челси

    		 25 1 9
    Микки ван де Вен
    Микки ван де Вен

    Тоттенхэм Хотспур

    		 27 1 7
    Вся статистика

