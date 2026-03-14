«Арсенал» обыграл «Эвертон» благодаря двум голам в концовке

«Арсенал» дома победил «Эвертон» в 30-м туре чемпионата Англии-2025/26 — 2:0. Матч прошел на стадионе «Эмирейтс».

Гол на 89-й минуте забил Виктор Дьекереш, а на 90+7-й отличился 16-летний полузащитник Макс Доуман.

«Арсенал» за вемсь матч нанес пять ударов в створ ворот соперника, «Эвертон» — три. Главный арбитр матча Эндрю Мэдли не показал в игре ни одной карточки.

Лондонцы выиграли четвертый матч подряд в АПЛ. Команда с 70 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Эвертон» с 43 очками идет на восьмой строчке.