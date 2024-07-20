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Сегодня, 12:27

«Арсенал» договорился о переходе Калафьори

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори близок к переходу в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы договорились о контракте с 22-летним итальянцем. Соглашение будет рассчитано до 2029 года.

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
Риккардо Калафьори
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12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
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15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
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17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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