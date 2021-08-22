«Арсенал» — «Челси»: Лукаку выйдет в стартовом составе
«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ. Встреча пройдет 22 августа, начало — в 18.30 (мск).
В стартовый состав «Челси» попал нападающий Ромелу Лукаку. 28-летний бельгиец этим летом вернулся в лондонский клуб.
«Арсенал»: Лено — Тирни, Пабло Мари, Холдинг, Седрик — Джака, Локонга, Мартинелли, Смит, Сака — Пепе.
«Челси»: Менди — Джеймс, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Хавертц — Лукаку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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