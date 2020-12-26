«Арсенал» обыграл «Челси»

«Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Челси» со счетом 3:1.

У «канониров» голы забили Александр Ляказетт (с пенальти), Гранит Джака и Букайо Сака.

В составе «Челси» гол забил Тэмми Абрахам.

«Арсенал» занимает 14-е место в таблице, «Челси» — шестой.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

«Арсенал» — «Челси» — 3:1 (2:0)

Голы: Ляказетт, 34 — с пенальти (1:0). Джака, 44 (2:0). Сака, 56 (3:0). Абрахам, 85 (3:1).

Нереализованный пенальти: Жоржинью, 90+1 (вратарь)

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Эль-Нени, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Мартинелли (Пепе, 71), Сака, Ляказетт (Мустафи, 90+3).

«Челси»: Менди, Джеймс, Зума, Тиагу Силва, Чилвелл, Маунт, Ковачич (Жоржинью, 46), Канте (Хаверц, 74), Пулишич, Вернер (Хадсон-Одои, 46), Абрахам.

Предупреждения: Мари, 16. Тиагу Силва, 73. Тирни, 83.

Судья: Оливер (Англия).

26 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс».