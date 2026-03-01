«Арсенал» в большинстве обыграл «Челси»

«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл защитник хозяев Вильям Салиба. В добавленное к первому тайму время другой игрок обороны «канониров» Пьеро Инкапье забил автогол. На 66-й минуте защитник Юрриен Тимбер вывел «Арсенал» вперед. Все три мяча были забиты после подачи угловых.

Синие с 70-й минуты играли в меньшинстве — у команды вторую желтую карточку получил Педру Нету.

«Арсенал» набрал 64 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Челси» с 45 очками сохраняет шестую строчку.

4 марта «Арсенал» на выезде сыграет с «Брайтоном», а «Челси» в гостях встретится с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 19:30. Эмирейтс (Лондон)

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