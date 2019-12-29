Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на матч 20-го тура чемпионата Англии. Этот матч станет вторым для Микеля Артеты в качестве главного тренера «канониров».

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Чемберс, Езил, Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Гендузи, Сака, Обамеянг, Ляказетт, Нелсон. Запасные: Джон-Джулс, Смит Роу, Пепе, Мавропанос, Уиллок, Мустафи, Мартинес.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Рюдигер, Томори, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам. Запасные: Кабальеро, Баркли, Батшуайи, Кристенсен, Хадсон-Одои, Лампти, Жоржинью.