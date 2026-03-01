«Арсенал» и «Челси» встретятся в матче чемпионата Англии

«Арсенал» и «Челси» встретятся в матче 28-го тура Английской премьер-лиги в воскресенье, 1 марта. Игра будет проходить на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Челси»: прямая трансляция матча английской премьер-лиги (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Арсенал» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 19:30. Эмирейтс (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Челси» набрал 45 очков в 27 играх чемпионата Англии, «Арсенал» — 61 очко в 28 играх. В предыдущем матче «Арсенал» победил «Тоттенхэм» (4:1), а «Челси» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).