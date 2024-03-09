«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и одержал восьмую подряд победу в АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» в матче 28-го тура АПЛ — 2:1.

Победу «канонирам» принесли голы Деклана Райса (19-я минута) и Кая Хаверца (86-я). Единственный гол гостей в конце первого тайма забил Йоан Висса.

«Арсенал» (64 очка) вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль» (63) и «Манчестер Сити» (62), но у конкурентов есть по одному матчу в запасе. Лондонцы одержали восьмую подряд победу в АПЛ.

«Брентфорд» (26) идет 15-м в турнирной таблице.