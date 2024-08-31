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Сегодня, 16:26

«Арсенал» в меньшинстве удержал ничью в матче АПЛ с «Брайтоном»

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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в домашнем матче 3-го тура АПЛ — 1:1.

В составе «канониров» отличился Кай Хаверц. «Брайтон» ответил точным ударом Жоао Педро.

На 49-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Арсенал» набрал семь очков и расположился на втором месте в таблице чемпионата Англии. «Брайтон» идет первым, опережая «канониров» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» 15 сентября, а «Брайтон» днем ранее примет «Ипсвич Таун».

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брайтон
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
2
0
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24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
2
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
4
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 1 : 1
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
1.09 18:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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