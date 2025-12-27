«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вернулся на первое место в АПЛ

«Арсенал» на своем поле победил «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

Победу лондонцам принесли гол Мартина Эдегора (14-я минута) и автогол форварда гостей Джорджиньо Рюттера (52-я). Единственный мяч «Брайтона» на 64-й минуте забил Диего Гомес.

«Арсенал» (42 очка) одержал третью победу подряд и вернулся на первое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (40).

«Брайтон» с 24 очками опустился на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря 2025, 18:00. Эмирейтс (Лондон)

В параллельных матчах «Брентфорд» дома разгромил «Борнмут» (4:1), а «Бернли» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря 2025, 18:00. Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)