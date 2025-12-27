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27 декабря 2025, 19:56

«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вернулся на первое место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле победил «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

Победу лондонцам принесли гол Мартина Эдегора (14-я минута) и автогол форварда гостей Джорджиньо Рюттера (52-я). Единственный мяч «Брайтона» на 64-й минуте забил Диего Гомес.

«Арсенал» (42 очка) одержал третью победу подряд и вернулся на первое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (40).

«Брайтон» с 24 очками опустился на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря 2025, 18:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:1
Брайтон

В параллельных матчах «Брентфорд» дома разгромил «Борнмут» (4:1), а «Бернли» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря 2025, 18:00. Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)
Брентфорд
4:1
Борнмут
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря 2025, 18:00. Терф Мур (Бернли)
Бернли
0:0
Эвертон
Источник: Таблица АПЛ
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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