«Арсенал» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в чемпионате Англии 27 декабря

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Брайтон» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря 2025, 18:00. Эмирейтс (Лондон)

В 17 турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 39 очков и занимает первое место, у «Брайтона» — 24 очка и девятая строчка в таблице.