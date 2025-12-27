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«Арсенал» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в чемпионате Англии 27 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Брайтон» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря 2025, 18:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:1
Брайтон

В 17 турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 39 очков и занимает первое место, у «Брайтона» — 24 очка и девятая строчка в таблице.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» и возглавил таблицу АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
3
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
4
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
7
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
8
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
9
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
10
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 Кристал Пэлас 6 2 1 3 9-12 7
14
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
15
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
16
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-8 5
17
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
18
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
19
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
20
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси 0 : 2
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль 1 : 2
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити 1 : 0
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич 3 : 2
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла 0 : 1
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд - : -
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас - : -
18.10 16:00 Лидс – МЮ - : -
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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