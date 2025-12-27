«Арсенал» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в чемпионате Англии 27 декабря
«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 18.00 по московскому времени.
«Арсенал» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Брайтон» можно в нашем матч-центре.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В 17 турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 39 очков и занимает первое место, у «Брайтона» — 24 очка и девятая строчка в таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|10-5
|15
|
3
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
4
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|18-5
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
7
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
8
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
9
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
10
|Лидс
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|Кристал Пэлас
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
14
|МЮ
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Ковентри
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
17
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Сандерленд
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
19
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|7-13
|3
|
20
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|0 : 2
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 2
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|1 : 0
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|3 : 2
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|0 : 1
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|- : -
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|- : -
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|- : -
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1
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