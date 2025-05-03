«Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в 35-м туре АПЛ в субботу, 3 мая. Матч пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Борнмут» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

03 мая, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)

Канониры набрали 67 очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Борнмута с 50 баллом располагается на 10-й строчке премьер-лиги.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде