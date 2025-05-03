«Арсенал» дома уступил «Борнмуту»

«Борнмут» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ — 2:1.

Единственный гол хозяев забил Деклан Райс. У гостей отличились Дин Хейсен и Эванилсон.

«Борнмут» благодаря победе поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками, опередив «Фулхэм» (51) и «Брайтон» (51).

«Арсенал» занимает вторую строчку с 67 очками.