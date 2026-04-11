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11 апреля, 16:25

«Арсенал» дома проиграл «Борнмуту», «Манчестер Сити» отстает на 9 очков при двух матчах в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алекс Скотт.
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле уступил «Борнмуту» в матче 32-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий гостей Эли Жуниор Крупи. Лондонцы отыгрались на 35-й минуте благодаря голу Виктора Дьекереша с пенальти. Победу «Борнмуту» на 74-й минуте принес гол Алекса Скотта.

У «Арсенала» прервалась серия из четырех побед подряд в АПЛ. Лондонцы с 70 очками продолжают лидировать в лиге и опережают «Манчестер Сити» на 9 очков, но у «горожан» есть две игры в запасе.

В 32-м туре «Ман Сити» на выезде сыграет с «Челси» в воскресенье, 12 апреля. В 33-м туре лидеры АПЛ сыграют между собой в Манчестере в воскресенье, 19 апреля.

«Борнмут» (45 очков) одержал первую победу за шесть матчей и поднялся на девятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур.
11 апреля, 14:30. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
1:2
Борнмут
&laquo;Арсенал&raquo; проиграл &laquo;Борнмуту&raquo; в&nbsp;матче 32-го тура АПЛ.Артета теряет контроль? «Арсенал» неожиданно уступил «Борнмуту» и вернул интригу в чемпионскую гонку с «Сити»

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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