«Арсенал» дома проиграл «Борнмуту», «Манчестер Сити» отстает на 9 очков при двух матчах в запасе

«Арсенал» на своем поле уступил «Борнмуту» в матче 32-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий гостей Эли Жуниор Крупи. Лондонцы отыгрались на 35-й минуте благодаря голу Виктора Дьекереша с пенальти. Победу «Борнмуту» на 74-й минуте принес гол Алекса Скотта.

У «Арсенала» прервалась серия из четырех побед подряд в АПЛ. Лондонцы с 70 очками продолжают лидировать в лиге и опережают «Манчестер Сити» на 9 очков, но у «горожан» есть две игры в запасе.

В 32-м туре «Ман Сити» на выезде сыграет с «Челси» в воскресенье, 12 апреля. В 33-м туре лидеры АПЛ сыграют между собой в Манчестере в воскресенье, 19 апреля.

«Борнмут» (45 очков) одержал первую победу за шесть матчей и поднялся на девятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур.

11 апреля, 14:30. Эмирейтс (Лондон)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max