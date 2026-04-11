«Арсенал» дома проиграл «Борнмуту», «Манчестер Сити» отстает на 9 очков при двух матчах в запасе
«Арсенал» на своем поле уступил «Борнмуту» в матче 32-го тура АПЛ — 1:2.
Счет на 17-й минуте открыл нападающий гостей Эли Жуниор Крупи. Лондонцы отыгрались на 35-й минуте благодаря голу Виктора Дьекереша с пенальти. Победу «Борнмуту» на 74-й минуте принес гол Алекса Скотта.
У «Арсенала» прервалась серия из четырех побед подряд в АПЛ. Лондонцы с 70 очками продолжают лидировать в лиге и опережают «Манчестер Сити» на 9 очков, но у «горожан» есть две игры в запасе.
В 32-м туре «Ман Сити» на выезде сыграет с «Челси» в воскресенье, 12 апреля. В 33-м туре лидеры АПЛ сыграют между собой в Манчестере в воскресенье, 19 апреля.
«Борнмут» (45 очков) одержал первую победу за шесть матчей и поднялся на девятое место в турнирной таблице.
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
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17
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18
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|Арсенал – Ковентри
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|Ипсвич – Сандерленд
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|Нот. Форест – Лидс
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|Брентфорд – Тоттенхэм
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|Брайтон – Астон Вилла
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|Ман. Сити – Борнмут
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|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
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