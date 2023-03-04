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Сегодня, 19:59

«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» благодаря голу Нелсона на 90+8-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Арсенала» празднуют победу над «Борнмутом».
Фото Reuters

«Арсенал» обыграл «Борнмут» на своем поле в матче 26-го тура АПЛ — 3:2.

На 1-й минуте счет открыл полузащитник гостей Филип Биллинг, защитник «Борнмута» Маркос Сенеси удвоил преимущество своей команды на 57-й минуте.

На 62-й минуте полузащитник «канониров» Томас Партей отыграл один мяч, а на 70-й минуте защитник лондонцев Бен Уайт сравнял счет. На 90+8-й минуте форвард «Арсенала» Рис Нелсон забил победный гол.

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в чемпионате Англии с 63 очками в 26 матчах. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков.

«Борнмут» занимает 19-ю строчку с 21 очком в 25 матчах.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:2
Борнмут

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
1
4
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«Челси» одержал победу над «Лидсом» и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из пяти матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
Результаты / календарь
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38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 - : -
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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