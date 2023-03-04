«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» благодаря голу Нелсона на 90+8-й минуте

«Арсенал» обыграл «Борнмут» на своем поле в матче 26-го тура АПЛ — 3:2.

На 1-й минуте счет открыл полузащитник гостей Филип Биллинг, защитник «Борнмута» Маркос Сенеси удвоил преимущество своей команды на 57-й минуте.

На 62-й минуте полузащитник «канониров» Томас Партей отыграл один мяч, а на 70-й минуте защитник лондонцев Бен Уайт сравнял счет. На 90+8-й минуте форвард «Арсенала» Рис Нелсон забил победный гол.

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в чемпионате Англии с 63 очками в 26 матчах. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков.

«Борнмут» занимает 19-ю строчку с 21 очком в 25 матчах.