Дубль 17-летнего Нванери и гол Стерлинга принесли «Арсеналу» крупную победу над «Болтоном»

«Арсенал» на своем поле разгромил «Болтон» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги — 5:1.

Дубль оформил 17-летний полузащитник «канониров» Итан Нванери (37-я и 49-я минуты). Еще по голу забили Деклан Райс (16-я), Рахим Стерлинг (64-я) и Кай Хавертц (77-я).

Стерлинг и 17-летний Нванери забили свои дебютные голы за лондонцев.

Единственный мяч гостей на 85-й минуте забил Аарон Коллинс.

Соперник «Арсенала» по 1/8 финала турнира определится по итогам жеребьевки.