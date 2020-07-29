«Арсенал» близок к продлению аренды Себальоса на следующий сезон

«Арсенал» может продлить аренду полузащитника «Реала» Дани Себальоса на сезон-2020/21, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета впечатлен работой 23-летнего испанца во второй половине сезона-2019/20 и хотел бы сохранить игрока в команде. Сообщается, что сам футболист также не против продолжить выступления за лондонский клуб. Источник утверждает, что «Реал» не будет сопротивляться продлению арендного срока, поскольку Себальос не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на следующий сезон.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 36 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.