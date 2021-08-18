«Арсенал» близок к покупке голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла. Лондонский клуб предлагает за 23-летнего игрока 24 миллиона фунтов стерлингов (плюс еще 6 млн в виде различных бонусов), сообщает The Athletic.

Самому футболисту предлагают личный контракт по схеме «4+1».

Отметим, Рамсдейл перешел в «Шеффилд» из «Борнмута» летом 2020 года. В прошлом сезоне Аарон провел 42 игры, в 6 из которых оставил свои ворота «сухими».