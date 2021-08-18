Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» близок к покупке голкипера «Шеффилд Юнайтед»

20:47
Теги:

«Арсенал» близок к покупке голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла. Лондонский клуб предлагает за 23-летнего игрока 24 миллиона фунтов стерлингов (плюс еще 6 млн в виде различных бонусов), сообщает The Athletic.

Самому футболисту предлагают личный контракт по схеме «4+1».

Отметим, Рамсдейл перешел в «Шеффилд» из «Борнмута» летом 2020 года. В прошлом сезоне Аарон провел 42 игры, в 6 из которых оставил свои ворота «сухими».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Майкл Джордан заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Месси в «ПСЖ»
«Мы едем на ЧЕ не отдыхать после Олимпиады, никто не снимал задачи побеждать». Тетюхин — о предстоящем Евро и ЧМ-2022
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд