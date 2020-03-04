«Арсенал» близок к покупке 21-летнего защитника «Ювентуса» Демирала

«Арсенал» близок к покупке защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «канониры» намерены сделать предложение по 21-летнему турку в летнее трансферное окно. В прошлом году «Ювентус» отклонил предложения «Милана», «Лестера» и «Атлетико» по футболисту.

В сезоне-2019/20 Демирал провел за Ювентус" 7 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Большую часть сезона защитник восстанавливается от разрыва крестообразной связки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость турка в 30 миллионов евро.