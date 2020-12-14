Автогол Обамеянга принес «Бернли» победу над «Арсеналом»

«Арсенал» дома уступил «Бернли» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч в свои ворота забил Пьер-Эмерик Обамеянг. «Канониры» играли в меньшинстве с 58-й минуты после удаления Гранита Джаки.

«Арсенал» с 13-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Бернли» девять очков и 17-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Арсенал» — «Бернли» — 0:1 (0:0)

Гол: Обамеянг, 73 — в свои ворота.

«Арсенал»: Лено, Бельерин (Мэйтланд-Найлс, 74), Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени, Сака, Виллиан (Нкетиа, 82), Ляказетт (Себальос, 60), Обамеянг.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Барнс, 59), Вуд (Выдра, 70), Макнейл.

Предупреждения: Брэйди, 33. Бельерин, 71. Эль-Нени, 73.

Удаление: Джака, 58.

Судья: Скотт.

13 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс».