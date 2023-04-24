«Арсенал», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» летом хотят бесплатно подписать Вильфрида Заа

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов, утверждает The Guardian.

По информации источника, за 30-летнего форварда готовы побороться «Арсенал», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Рома» и «Марсель». Летом у ивуарийца истекает контракт с «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Заа провел 24 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.