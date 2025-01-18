«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли вничью
«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии — 2:2.
На точные удары форварда Габриела Мартинелли и полузащитника Кая Хаверца гости ответили голами хавбека Юри Тилеманса и нападающего Олли Уоткинса.
Лондонцы с 44 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, бирмингемцы (36 очков) поднялись на седьмую строчку, обойдя «Манчестер Сити».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
7
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
8
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
9
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
10
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 4
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|0 : 2
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 2
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|17
|1
|5
Новости