«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли вничью

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«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии — 2:2.

На точные удары форварда Габриела Мартинелли и полузащитника Кая Хаверца гости ответили голами хавбека Юри Тилеманса и нападающего Олли Уоткинса.

Лондонцы с 44 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, бирмингемцы (36 очков) поднялись на седьмую строчку, обойдя «Манчестер Сити».