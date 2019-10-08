Арсен Венгер: «Я поддерживаю «Арсенал», значит поддерживаю и Эмери»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем сменщике Унаи Эмери. Венгер руководил лондонцами с 1996 по 2018 год, после чего команду принял экс-главный тренер «Спартака».

— Я не хочу судить тренеров. Я поддерживаю «Арсенал» и значит поддерживаю Эмери, — сказал Венгер. — Надеюсь, он будет побеждать и играть в тот футбол, который мне нравится. Думаю, на таком клубе, как «Арсенал», лежит большая ответственность, в том числе демонстрировать привлекательный футбол.